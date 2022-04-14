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Чемпион ОИ Лесун опроверг политическую причину в решении завершить карьеру

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2016 по современному пятиборью Александр Лесун заявил, что его решение завершить выступления в спорте не связаны с политикой.

"Меня неправильно поняли. Главная загвоздка была в том, что я завершил карьеру не из-за ситуации на Украине. Это неправда. Журналист выбрал неправильный вектор интерпретирования", - приводит слова Лесуна "Спорт-Экспресс".

Ранее в зарубежных СМИ появились высказывания белорусско-российского спортсмена о том, что он завершил карьеру якобы из-за гражданской позиции по событиям на Украине.

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