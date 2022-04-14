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Сборная Украины заменит Россию на чемпионате мира по волейболу

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Международная федерация волейбола (ФИВБ) делегировал право сборной Украине выступить вместо национальной команды России выступить на чемпионате мира-2022, сообщается на сайте Федерации волейбола Украины.

"14 апреля президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от ФИВБ, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира-2022 вместо России. В письме сказано, что процедура жеребьевки заново не будет и Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером!" - говорится в сообщении.

Изначально чемпионат мира должен был пройти в России, однако РФ была лишена права на его проведение из-за ситуации на Украине. По этой же причине сборная России была исключена из числа участников турнира.

волейбол Россия Украина
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