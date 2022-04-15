"Айнтрахт" победил "Барселону" и вышел в полуфинал Лиги Европы
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты немецкого "Айнтрахта" (Франкфурт-на-Майне) со счетом 3:2 обыграли испанскую "Барселону" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
Голы в прошедшем в Испании матче в составе победителей провели Филип Костич (4-я минута – с пенальти, 67-я) и Рафаэль Борре (36). В составе "Барселоны" отличились Серхио Бускетс (90+1) и Мемфис Депай (90+11 – с пенальти).
Результат первого матча – 1:1.
Таким образом, "Айнтрахт" завоевал путевку в полуфинал турнира, "Барселона" выбывает из дальнейшей борьбы.