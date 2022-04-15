Президент футбольного клуба "Урал" условно дисквалифицирован до конца сезона

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Комитет по этике Российского футбольного союза отстранил до конца сезона условно президента "Урала" Григория Иванова, сообщает "Матч ТВ".

Кроме того, Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей.

Такому наказанию руководитель клуба подвергнут за высказывания в резкой форме в адрес арбитров матча ЦСКА – "Урал". Поводом для претензий Иванова стал неназначенный в ворота ЦСКА пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Игра, прошедшая 3 апреля, завершилась со счетом 2:2. Экспертно-судейская комиссия РФС назвала решение главного судьи Игоря Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА ошибочным, в результате рефери был отстранен до конца сезона.