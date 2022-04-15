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Президент футбольного клуба "Урал" условно дисквалифицирован до конца сезона

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Комитет по этике Российского футбольного союза отстранил до конца сезона условно президента "Урала" Григория Иванова, сообщает "Матч ТВ".

СпортЭксперты сочли ошибкой неназначение пенальти в пользу "Урала" в игре с ЦСКАЧитать подробнее

Кроме того, Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей.

Такому наказанию руководитель клуба подвергнут за высказывания в резкой форме в адрес арбитров матча ЦСКА – "Урал". Поводом для претензий Иванова стал неназначенный в ворота ЦСКА пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Игра, прошедшая 3 апреля, завершилась со счетом 2:2. Экспертно-судейская комиссия РФС назвала решение главного судьи Игоря Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА ошибочным, в результате рефери был отстранен до конца сезона.

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