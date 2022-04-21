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Хачанов сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Белграде

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов завоевал путевку в 1/2 финала турнира категории ATP 250 в Белграде.

СпортРублев вышел в четвертьфинал турнира в БелградеЧитать подробнее

В четвертьфинале соревнования он нанес поражение представителю Бразилии Тьяго Монтейро. Результат противостояния – 7:5, 6:4 в пользу россиянина. Продолжительность игры составила 1 час 41 минуту.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 26-е место, Монтейро – 110-е.

Борьбу за выход в финал Хачанов поведет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

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