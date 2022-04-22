FINA отстранила пловца Рылова на 9 месяцев за участие в митинг-концерте

Евгений Рылов во время финальных соревнований на Олимпиаде в Токио Фото: DPA/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Международная федерация плавания (FINA) на девять месяцев отстранила от участия в соревнованиях под своей эгидой российского пловца Евгения Рылова, сообщается на сайте организации.

Решение было вынесено за участие спортсмена на митинг-концерте в "Лужниках" 18 марта. Наказание вступило в силу 20 апреля.

Также бюро федерации подтвердило, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут приглашаться на соревнования под эгидой FINA до конца 2022 года.

25-летний Рылов - двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде.

Ранее сообщалось, что FINA отстранила россиян и белорусов от ЧМ-2022 по водным видам спорта в Будапеште и перенесла ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде из Казани. Еще до объявления этого решения Рылов заявлял, что и сам не собирается участвовать в ЧМ в столице Венгрии.

Что касается концерта в "Лужниках", помимо Рылова на сцену, в частности, выходили лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.