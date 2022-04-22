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Власти Италии намерены не допустить российских теннисистов к турниру в Риме

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Марио Драги выступает против участия российских и белорусских теннисистов на турнире категории Masters 1000 в Риме, сообщает Corriere della Serra.

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Отмечается, что организаторы турнира оценивают последствия в случае отказа от допуска россиян и белорусов, поскольку турнир в Риме, в отличие от Уимблдона, проводится непосредственно под патронажем Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В частности, у турнира имеется риск лишиться престижного статуса Masters 1000.

Ранее ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) осудила решение отклонить заявки россиян и белорусов на участие в Уимблдонском и других турнирах на территории Великобритании. Обе организации назвали это решение дискриминацией.

Позиция в Великобритании и Италии связана с ситуацией на Украине. Corriere della Serra приводит слова президента Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги, который хочет, чтобы перед финальным матчем турнира в Риме были сыграны гимны Италии и Украины. "В этом контексте было бы забавно увидеть в финале российского игрока", - сказал Бинаги.

Турнир в Риме стартует 2 мая. Действующим победителем среди мужчин является испанец Рафаэль Надаль, он же и самый титулованный участник – 10 титулов. Среди женщин в прошлом году выиграла представительница Польши Ига Свентек.

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