Капризов первым в истории "Миннесоты" набрал 100 очков за сезон

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Гол и три результативные передачи российского нападающего Кирилла Капризова помогли "Миннесоте" одержать победу над "Сиэтлом" в матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи, прошедшей на льду "Миннесоты", - 6:3 (1:2, 5:0, 0:1) в пользу хозяев.

В итоге Капризов стал первым игроком в истории "Миннесоты", которому удалось преодолеть планку в 100 очков за сезон. Сейчас в его активе 101 (45+56 по системе "гол+пас") балл.

Капризов перешел в "Миннесоту" из московского ЦСКА летом 2020 года и в первом же матче - против "Лос-Анджелес Кингз" набрал 3 (1+2 по системе "гол+пас") очка. Это достижение стало лучшим среди новичков "Миннесоты" в ее истории, рекорды клуба россиянин стал устанавливать и в последующих матчах.

В настоящий момент "Миннесота" занимает второе место в Западной конференции НХЛ, набрав 107 очков в 78 матчах. Она гарантировала себе место в плей-офф. "Сиэтл" - на 15-м месте – 58 очков в 15 матчах. Он лишился шансов на плей-офф.

Голевая передача Капризова, приведшая к его сотому очку в сезоне