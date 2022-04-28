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"Ливерпуль" выиграл у "Вильярреала" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Ливерпуль" обыграл соперников из испанского "Вильярреала" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра в Ливерпуле завершилась со счётом 2:0. Игрок испанской команды Первис Эступинан забил в свои ворота на 53-й минуте. На 55-й минуте игрок "Ливерпуля" Садио Мане поразил ворота соперника и установил окончательный счёт.

Ответная встреча пройдёт в Вильярреале 3 мая.

Во второй полуфинальной паре играют "Манчестер Сити" и "Реал", первый матч выиграла английская команда со счётом 4:3, ответная игра состоится 4 мая.

Ливерпуль Вильярреал
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