"Ливерпуль" выиграл у "Вильярреала" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Ливерпуль" обыграл соперников из испанского "Вильярреала" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра в Ливерпуле завершилась со счётом 2:0. Игрок испанской команды Первис Эступинан забил в свои ворота на 53-й минуте. На 55-й минуте игрок "Ливерпуля" Садио Мане поразил ворота соперника и установил окончательный счёт.

Ответная встреча пройдёт в Вильярреале 3 мая.

Во второй полуфинальной паре играют "Манчестер Сити" и "Реал", первый матч выиграла английская команда со счётом 4:3, ответная игра состоится 4 мая.