Тодд Боэли начнет эксклюзивные переговоры о покупке "Челси"

СМИ также сообщают о появлении еще одного претендента на покупку клуба

Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Консорциум, который возглавляет финансист и совладелец двух профессиональных спортивных команд из Лос-Анджелеса Тодд Боэли, начнет эксклюзивные переговоры о приобретении английского футбольного клуба "Челси", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Таким образом, Боэли обходит в борьбе за клуб двух других претендентов - Джоша Харриса и Дэвида Блитцера, сделавших состояние в индустрии прямых инвестиций, а также консорциум, в который входят совладелец американского баскетбольного клуба Boston Celtics Стив Пальюка совместно с председателем Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Ларри Таненбаумом.

Ожидается, что "Челси" будет продан более чем за $3 млрд, что станет рекордом для профессионального клуба в любом виде спорта.

Конкурент с рекордным предложением

Вместе с тем в пятницу ряд британских СМИ написали, что в борьбу за победителя Лиги чемпионов прошлого года вступил сэр Джим Рэтклифф, самый богатый британец и владелец транснациональной химической компании Ineos. Forbes оценивает его состояние в $16,1 млрд.

Сообщается, что он предложил за "Челси" 4,25 млрд фунтов ($5,33 млрд), из которых 2,5 млрд фунтов будут направлены в фонд поддержки пострадавших от военного конфликта на Украине, а оставшиеся 1,75 млрд фунтов будут инвестированы в развитие клуба в течение десяти лет.

Абрамович под санкциями

Владелец "Челси" бизнесмен Роман Абрамович ранее подпал под санкции, введенные многими странами в качестве ответа на действия России на территории Украины. В связи с этим он был вынужден выставить клуб на продажу, уступив весь контроль над сделкой правительству Великобритании.

Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году. О том, что он продает клуб, бизнесмен объявил 2 марта. В заявлении, посвященном принятому решению, Абрамович отмечал, что для него этот проект никогда не был бизнесом, и, расставаясь с клубом, он не будет требовать погашения выданных им ранее кредитов.

В Английской премьер-лиге "Челси" идет на третьем месте, за пять туров до конца сезона отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 14 очков и опережая занимающий четвертое место "Арсенал" на 6 очков. Команда выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов, однако по-прежнему претендует на победу в Кубке Англии - финал турнира состоится 14 мая, в нем лондонцы сыграют с "Ливерпулем".

Достижения "Челси" в эпоху Абрамовича

За весь период при Абрамовиче "Челси" выиграл чемпионат Англии (5 раз), Кубок Англии (5), Кубок Английской лиги (3), Суперкубок Англии (2), Лигу чемпионов УЕФА (2), Лигу Европы УЕФА (2), Суперкубок УЕФА (1), клубный ЧМ (1). Таким образом, команда хотя бы по разу становилась победителем каждого официального турнира, в котором участвовала в эпоху Абрамовича.