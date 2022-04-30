"Реал" стал 35-кратным чемпионом Испании по футболу

Карим Бензема Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" досрочно завоевал звание чемпиона Испании сезона-2021/22.

Он стал недосягаем для ближайшего преследователя после победы (4:0) над "Эспаньолом" в домашнем матче 34-го тура чемпионата страны.

Теперь в активе "Реала" 81 очко. За четыре тура до финиша он опережает идущую второй "Севилью" на 17 баллов.

Таким образом, "Реал" стал 35-кратным чемпионом Испании. Это - лучший показатель в истории турнира. Второе место по числу титулов занимает "Барселона" - 26. На третьей строчке располагается "Атлетико" (11), ставший чемпионом по итогам предыдущего сезона.