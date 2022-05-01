Инклюзивная фотовыставка открылась в Сочи в рамках фестиваля адаптивного хоккея

Экспозиция продлится до середины июля

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Экспозиция "Ничего особенного" открылась в рамках IV Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея на федеральной территории "Сириус" с 25 по 29 апреля.

Проект реализован Федерацией адаптивного хоккея при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Это третий фотопроект, посвященный особенным детям со всей России. Над образами и стилистикой каждого кадра работал известный фотограф, член Союза фотохудожников и Союза дизайнеров России Марк Назаров. Главными героями выставки стали 20 семей из 12 регионов России – дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами и их родители. Они – игроки команд Федерации адаптивного хоккея, которые поделились личными историями.

"Цель нашего фотопроекта – показать, что особенные дети живут полноценной и активной жизнью: занимаются спортом, творчеством, снимаются в кино и имеют интересное хобби. И в этом нет ничего особенного. Надеемся, что гости выставки увидят наши работы и поймут, что многое – всего лишь стереотипы и предубеждения о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья", – рассказала президент Федерации адаптивного хоккея Анастасия Барадачева.

Первыми гостями выставки стали участники спортивной программы Образовательного центра "Сириус" – хоккеисты команды "Амур" из Хабаровска, а также призер Паралимпийских игр-2014 в Сочи по следж-хоккею Владимир Каманцев. Он рассказал ребятам, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, и как спорт помогает им поверить в свои силы, открывает новые возможности и делает жизнь насыщенной и яркой.

"Инфраструктура федеральной территории "Сириус" полностью готова и открыта для проведения фестивалей адаптивного спорта. Многие объекты были построены к Олимпиаде и Паралимпиаде 2014 года и представляют лучшие образцы безбарьерной городской среды. Этим стандартам мы стараемся следовать и при планировании новых объектов. Считаем, что эта инфраструктура должна быть доступна для всех и помогать детям выявлять и развивать их таланты", – отметил глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин.

Экспозиция расположена в спортивном комплексе "Сириус-Арена", она продлится до середины июля.