Игорь Ларионов возглавит ХК "Торпедо"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Знаменитый нападающий сборной СССР по хоккею Игорь Ларионов станет главным тренером ХК "Торпедо" (Нижний Новгород).

"При достаточном количестве кандидатов на пост главного тренера для нас было важно сохранить атакующий стиль игры команды, который нравится болельщикам. Также согласно стратегии развития клуба, учитывая современные реалии и успехи наших юниоров, приоритетным направлением является развитие молодежи. В этом плане концепция, которую предложил Игорь Ларионов, нас полностью устроила", - приводятся слова генерального менеджера клуба Максима Гафурова на сайте команды.

Ларионову 61 год. Он двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988 гг), четырехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады (1981) в составе сборной СССР.

Ларионов - восьмикратный чемпион СССР в составе московского ЦСКА. Выступая за клуб Национальной хоккейной лиги "Детройт", Ларионов трижды побеждал в Кубке Стэнли.

После окончания игровой карьеры Ларионов работал директором по спортивным операциям ХК СКА, главным тренером молодежной, олимпийской и национальной сборной России.

Ларионов приступит к своим обязанностям в июле, сообщает пресс-служба "Торпедо". Он сменит канадца Дэвида Немировски, который возглавил нижегородскую команду перед началом сезона-2018/2019. Под его руководством "Торпедо" трижды выходило в плей-офф.