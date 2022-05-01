Виктор Козлов назначен главным тренером ХК "Салават Юлаев"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Новым главным тренером уфимского "Салавата Юлаева" стал Виктор Козлов, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в воскресенье.

"Виктор Козлов назначен главным тренером ХК "Салават Юлаев". Контракт рассчитан на один сезон. После завершения игровой карьеры Виктор Николаевич перешел на тренерскую работу. Виктор Козлов входит в тренерский штаб "юлаевцев" с 2020 года", - говорится в сообщении.

"Переговоры прошли легко, потому что это почетно - быть главным тренером "Салавата Юлаева". Это очень хороший вызов для меня, следующий шаг в карьере, и я к нему готов. Состоялась встреча с главой республики. Для меня встретиться с Радием Фаритовичем (Хабировым - ИФ) - огромная честь. Понимаю, какая ответственность возложена на меня. Сейчас мы рассматриваем игроков, которые, возможно, пополнят наш состав, и планируем тренировочный сбор, подготовку к следующему сезону", - сказал Козлов.

"Назначение Виктора Козлова - это естественное развитие событий. Команда показывает интересный хоккей. Не считаем нужным что-то менять. Виктор Николаевич знает, что делать дальше", - отметил генеральный директор ХК "Салават Юлаев" Ринат Баширов.

В качестве игрока Козлов выступал за "Ладу" (сезоны-1991/92, 2004/05), московский клуб "Динамо" (с 1992 по 1994 год), "Сан-Хосе Шаркс" (с 1994 по 1997 год), "Канзас-Сити Блейдз" (с 1994- по 1996 год), "Флорида Пантерз" (сезон-1997-2004), "Нью-Джерси Девилз" (в 2004 году и сезоне-2005/06), "Нью-Йорк Айлендерс" (сезон-2006/07), "Вашингтон Кэпиталз" (с 2007 по 2009 год), "Салават Юлаев" (с 2009 по 2012 год), "Локомотив" (сезон-2012/13), ЦСКА (2013 год), "Автомобилист" (сезон-2014/15).

В составе сборных России он становился бронзовым призером юниорского чемпионата Европы (1992), чемпионом МХЛ (1992/93), серебряным призёром чемпионата Европы (1993), бронзовым призёром чемпионата мира (2005), серебряным призёром чемпионата мира (2010). Он также является обладателем Кубка Гагарина (2010/11).

В качестве тренера он работал с магнитогорским "Металлургом", в составе тренерского штаба которого стал обладателем Кубка Гагарина (сезона-2015/16). С 2020 года Козлов входил в тренерский штаб уфимского клуба.