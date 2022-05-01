Касаткина обыграла 5-ю ракетку мира Саккари на турнире WTA в Мадриде

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге турнира в Мадриде победила Марию Саккари из Греции.

Воскресный поединок в столице Испании завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:1.

Саккари в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает пятое место, Касаткина - 23-е. Следующей соперницей россиянки может стать победительница четырех турниров Большого шлема японка Наоми Осака (36-й номер рейтинга), если последняя обыграет испанку Сару Соррибес-Тормо (47).

Кроме Касаткиной, за Россию продолжает выступать Екатерина Александрова (45). 2 мая в 1/8 финала Александрова сыграет с чешкой Мари Боузковой (77), которая выбила из соревнований украинку Даяну Ястремскую (92).

Ранее из борьбы выбыли россиянки Варвара Грачева (73), Вероника Кудерметова (25), Людмила Самсонова (26), Анастасия Павлюченкова (15) и Анастасия Потапова (78).

Турнир в столице Испании относится к категории WTA-1000. Его призовой фонд составляет свыше 6,5 млн евро.