"Краснодар" победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" обыграли московский "Локомотив" в перенесенном матче 19-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:0. Победу хозяевам поля принес точный удар Александра Черникова из-за пределов штрафной на 83-й минуте.

На 48-й минуте "Локомотив" остался в меньшинстве - за грубую игру был удален Константин Марадишвили. Судья уравнял составы на 77-й минуте, удалив игрока "Краснодара" Руслана Апекова, который вышел на замену за шесть минут до удаления. В концовке второго тайма "Краснодар" остался вдевятером - Черников получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Краснодар" идет на пятом месте в таблице, имея в активе 45 очков. "Локомотив" идет на строчку ниже, у команды 41 очко.

Матч между командами должен был пройти 27 февраля, однако Российский футбольный союз 24 февраля перенес матчи в Ростове и Краснодаре из-за закрытия аэропортов в этих городах.