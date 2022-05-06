РФС инициировал проверку в отношении арбитра матча "Химки" - "Крылья Советов"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз отстранил арбитра Алексея Матюнина на время проведения проверки его работы в матче 26-го тура Российской премьер-лиги "Химки" - "Крылья Советов", сообщили "Интерфаксу" в службе коммуникаций РФС.

"В связи с общим уровнем судейства матча 26 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги "Химки" - "Крылья Советов" и допущенными в ключевых моментах встречи ошибками, Российский футбольный союз проводит внутреннюю проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина и его работы в сезоне-2021/22. На время проверки судья не будет получать назначения на матчи", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, экспертно-судейская комиссия РФС признала, что Матюнин допустил две судьбоносные для исхода матча ошибки. Встреча состоялась 24 апреля в Химках и завершилась победой команды из Подмосковья со счетом 4:1.