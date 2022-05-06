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Гендиректор "Црвены Звезды" заявил о готовности к переговорам с Дзюбой

Гендиректор "Црвены Звезды" заявил о готовности к переговорам с Дзюбой
Артем Дзюба
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "Црвена Звезда" постарается удовлетворить финансовые требования Артема Дзюбы, учитывая и свои интересы в переговорах по его переходу, заявил генеральный директор футбольного клуба из Сербии Звездан Терзич.

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"Это правда, что мы хотим подписать Дзюбу. Пока сложно сказать, на какой стадии находятся переговоры, но интерес "Црвены Звезды" есть", - приводит слова Терзича "Матч ТВ.

"Мы готовы к переговорам. Что касается зарплаты, пока об этом говорить рано, но мы сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны. Также пока не обсуждался срок действия контракта, для начала важно наладить хороший контакт с Артемом, а о деталях мы подумаем позже", - отметил гендиректор белградского клуба.

Об интересе "Црвены Звезды" к Дзюбе СМИ сообщали накануне. Срок действия контракта Дзюбы с "Зенитом" истекает летом нынешнего года. За петербургский клуб 33-летний футболист выступает с 2015 года, по четыре раза в его составе выиграл чемпионат и Суперкубок России, два раза – Кубок России.

футбол Артем Дзюба
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