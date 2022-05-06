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Сборная России по хоккею победила Белоруссию

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России обыграли соперников из команды Белоруссии в матче группового этапа турнира St. Petersburg Cup.

СпортНациональная сборная России по хоккею победила молодежную в ПетербургеЧитать подробнее

Результат встречи - 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). В составе российской команды шайбы забросили Марат Хайруллин (3-я минута), Марат Хуснутдинов (8) и Алексей Пустозеров (11).

St. Petersburg Cup-2022 проходит с 5 по 8 мая. 5-7 мая состоятся матчи группового этапа, финал запланирован на 8 мая.

Соревнование в Петербурге является преемником турниров на призы газеты "Ленинградская правда", "Большого приза Санкт-Петербурга" и Кубка АЛРОСА.

В 2022 году участие принимают сборные РФ и Белоруссии, а также российская "молодежка".

хоккей
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