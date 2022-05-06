Федерацию тенниса России лишили членства в ITF

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российскую и белорусскую федерации тенниса исключили из Международной теннисной федерации (ITF), сообщили в пятницу в Федерации тенниса Украины, поставившей этот вопрос на внеочередной конференции ITF.

"Сегодня состоялась внеочередная конференция Международной федерации тенниса. Главным вопросом стала ратификация решения совета директоров о приостановке членства Федерации тенниса России и Федерации тенниса Беларуси и дисквалификация сборных этих стран", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате тайного голосования 80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения российской и белорусской теннисной федерации из ITF.

"Таким образом, федерации тенниса России и Беларуси окончательно отстранены. Вопрос об отстранении отдельных спортсменов будет обсуждаться в будущем", - резюмировали в Федерации тенниса Украины.