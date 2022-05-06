Рублев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Мадриде
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев в 1/4 финала турнира категории Masters в Мадриде уступил греку Стефаносу Циципасу.
Результат поединка - 6:3, 2:6, 6:4 в пользу спортсмена из Греции.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает восьмое место, Циципас - пятое.
Следующим соперником Циципаса станет победитель матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (10 номер рейтинга) и выступающим за Германию Александром Зверевым (3).
Рублев был единственным представителем России в одиночном разряде в Мадриде. Ранее из борьбы выбыли Аслан Карацев (34) и Карен Хачанов (26).
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет 6,7 млн евро.
Серия "Masters ATP 1000" объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема.