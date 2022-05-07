Два очка Капризова помогли "Миннесоте" победить "Сент-Луис" в матче серии плей-офф

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В третьем матче стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги "Миннесота" в гостях обыграла "Сент-Луис".

Результат встречи – 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в пользу "Миннесоты". Российский нападающий команды Кирилл Капризов отметился голом и голевой передачей, набрав, таким образом, два очка результативности за игру.

Победа позволила "Миннесоте" выйти вперед в серии до четырех побед – 2-1.

В свою очередь, нападающий "Торонто" россиянин Илья Михеев забросил две шайбы в ворота клуба "Тампа-Бэй" на выезде. В обоих случаях Михеев поразил пустые ворота, когда соперник поменял голкипера на шестого полевого игрока. Это позволило "Торонто" увеличить отрыв от одной до трех шайб и в результате победить со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

Между тем, в серии этих команд по-прежнему ведет "Тампа-Бэй" - 2-1.