Джокович проиграл Алькарасу и не прошел в финал турнира в Мадриде

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира серб Новак Джокович в 1/2 финала турнира категории Masters в Мадриде потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса.

Результат поединка - 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5) в пользу 19-летнего представителя Испании, который в четвертьфинале прошел четвертую ракетку мира, своего соотечественника Рафаэля Надаля.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Алькарас занимает девятое место. В финале он встретится с победителем поединка между греком Стефаносом Циципасом (пятый номер рейтинга) и представителем ФРГ Александром Зверевым (третий).

Действующий победитель "Мастерса" в Мадриде - олимпийский чемпион Зверев.

В Мадриде за Россию играли Андрей Рублев (восьмая строчка рейтинга), Аслан Карацев (34) и Карен Хачанов (26).

Призовой фонд турнира составляет более 6,7 млн евро.

Серия "Masters ATP 1000" объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема.