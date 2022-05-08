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Возвращающиеся из Екатеринбурга домой фанаты "Спартака" попали в ДТП

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Объединение болельщиков московского "Спартака" "Фратрия" сообщило об аварии, в которую попал микроавтобус с фанатами, возвращавшимися из Екатеринбурга после матча 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги против местного "Урала".

"По возвращении домой с матча "Урал" - "Спартак" в ДТП попал микроавтобус с 15 болельщиками красно-белых. Один человек погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего фаната. Пострадавшим красно-белым желаем скорейшего выздоровления ", - говорится в сообщении.

Матч "Урал" - "Спартак" состоялся в субботу и закончился победой москвичей со счетом 1:3.

футбол Урал Спартак Фратрия Екатеринбург
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