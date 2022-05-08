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Российский теннисист Карацев стартовал с победы на турнире Masters в Риме

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев нанес поражение представителю ЮАР Ллойду Харрису в первом круге турнира категории Masters в Риме.

Результат матча - 3:6, 6:3, 7:6 (9:7) в пользу спортсмена из России.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Карацев занимает 34-е место, Харрис - 38-е. Следующим соперником Карацева будет первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия).

Кроме Карацева, Россию в турнире представят Андрей Рублев (8 номер рейтинга) и Карен Хачанов (26).

Призовой фонд соревнования составляет более 5,4 млн евро. Победитель получит более 830 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале-2021 Джоковича.

Аслан Карацев теннис Ллойд Харрис
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