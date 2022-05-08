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"Локомотив" обыграл "Рубин" в 28-м туре РПЛ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Локомотива" (Москва) нанесли поражение "Рубину" (Казань) в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Москве закончилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 87-й минуте.

"Локомотив" идет на шестом месте в таблице чемпионата, у команды 44 очка. "Рубин" занимает 13-ю позицию, имея в активе 29 очков.

В 29-м туре "Локомотив" 14 мая встретится с московским "Динамо". "Рубин" днем позже сыграет с "Уралом" (Екатеринбург).

Локомотив Рубин футбол РПЛ
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