Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Майами "Формулы-1"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Майами - пятого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял пилот Ferrari Шарль Леклер (+3,786 секунды). Еще один гонщик Ferrari Карлос Сайнс стал третьим (+8,229).

Самый быстрый круг гонки показал Ферстаппен (1:31,361).

Гонку не смогли завершить четыре пилота: Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) сошел с дистанции на восьмом круге из-за технических проблем, Ландо Норрис (McLaren) столкнулся с болидом Пьера Гасли (Alpha Tauri) и разбил машину на 41-м круге, сам Гасли покинул дистанцию гонки на 46-м круге из-за технических проблем, на 55-м круге болид Себастьяна Феттеля (Aston Martin) был выбит с трассы Миком Шумахером (Haas), в результате чего Феттель был вынужден завершить гонку досрочно.

Леклер продолжает лидировать в общем зачете чемпионата, в его активе 104 очка. Второе место занимает Ферстаппен (85 очков), третий - пилот Red Bull Серхио Перес (66).

В Кубке конструкторов лидирует Ferrari (157), Red Bull - второй (151), Mercedes - третий (95).

Шестой этап чемпионата пройдет в Барселоне - Гран-при Испании состоится 20-22 мая.