Рублев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

Андрей Рублев Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев поднялся на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь он занимает седьмую строчку.

Статус первой ракетки мира сохранил серб Новак Джокович, вслед за ним в топ-5 по-прежнему идут россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев, испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас.

На шестое место с девятого поднялся испанец Карлос Алькарас, ставший победителем турнира в Мадриде, где Рублев дошел до четвертьфинала. На восьмую строчку с шестой опустился итальянец Маттео Берреттини. Девятое место (до этого он располагался на восьмом) сейчас занимает канадец Феликс Оже-Альяссим. Замыкает первую десятку норвежец Каспер Рууд, проигравший три позиции.