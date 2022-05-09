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Рублев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

Рублев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP
Андрей Рублев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев поднялся на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь он занимает седьмую строчку.

Статус первой ракетки мира сохранил серб Новак Джокович, вслед за ним в топ-5 по-прежнему идут россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев, испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас.

На шестое место с девятого поднялся испанец Карлос Алькарас, ставший победителем турнира в Мадриде, где Рублев дошел до четвертьфинала. На восьмую строчку с шестой опустился итальянец Маттео Берреттини. Девятое место (до этого он располагался на восьмом) сейчас занимает канадец Феликс Оже-Альяссим. Замыкает первую десятку норвежец Каспер Рууд, проигравший три позиции.

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