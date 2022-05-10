Поиск

"Локомотив-Кубань" сократил отставание от ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" во вторник обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Игра в Краснодаре закончилась со счетом 94:82 (21:25, 33:24, 17:17, 23:16).

Самым результативным игроком встречи стал представитель краснодарцев Джонатанат Мотли, на счету которого 33 очка.

"Локомотив-Кубань", проигравший два первых матча серии, сократил отставание от ЦСКА, счет в серии до трех побед - 2:1 в пользу московской команды.

Следующая игра серии пройдет в Краснодаре.

баскетбол Локомотив-Кубань ЦСКА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хачанов вышел во второй тур теннисного турнира Masters в Риме

Рублев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

Рублев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

Россиянин Бивол победил мексиканца Альвареса и защитил титул чемпиона WBA

Россиянин Бивол победил мексиканца Альвареса и защитил титул чемпиона WBA

Вратарь ЦСКА Федотов подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия"

"Челси" согласовал условия продажи клуба американскому бизнесмену Боэли

Рублев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Мадриде

Федерацию тенниса России лишили членства в ITF

Сборная России по хоккею победила Белоруссию

"Крылья Советов" разгромили "Динамо" в матче РПЛ, забив пять мячей

Надаль проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира в Мадриде