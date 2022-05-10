"Локомотив-Кубань" сократил отставание от ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" во вторник обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
Игра в Краснодаре закончилась со счетом 94:82 (21:25, 33:24, 17:17, 23:16).
Самым результативным игроком встречи стал представитель краснодарцев Джонатанат Мотли, на счету которого 33 очка.
"Локомотив-Кубань", проигравший два первых матча серии, сократил отставание от ЦСКА, счет в серии до трех побед - 2:1 в пользу московской команды.
Следующая игра серии пройдет в Краснодаре.