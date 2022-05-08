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"Зенит" сравнял счет в серии против УНИКСа в полуфинале Единой лиги ВТБ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) обыграли соперников из казанского УНИКСа во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Встреча на арене в Петербурге завершилась с результатом 76:67 (21:15, 19:18, 20:14, 16:20).

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Лоренцо Браун, набравший 25 очков.

В первом матче серии сильнее был казанский клуб (74:65). Таким образом, счет в серии до трех побед - 1:1.

Следующий матч серии пройдет 11 мая в Казани.

баскетбол Зенит УНИКС
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