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Карацев уступил Джоковичу во втором круге теннисного турнира Masters в Риме

Карацев уступил Джоковичу во втором круге теннисного турнира Masters в Риме
Аслан Карацев во время матча с Новаком Джоковичем
Фото: Alex Pantling/Getty Images

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев во вторник проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче второго круга турнира Masters ATP в Риме 3:6, 2:6. Соперники провели на корте 1 час 31 минуту.

Джокович - лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Карацев занимает в нем 35-е место.

Противником Джоковича в третьем круге станет победитель пары Ласло Дьере (Сербия, 58) - Станислас Вавринка (Швейцария, 361).

Призовой фонд соревнования составляет более 5,4 млн евро. Победитель получит более 830 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

теннис Рим Аслан Карацев Новак Джокович
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