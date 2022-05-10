Карацев уступил Джоковичу во втором круге теннисного турнира Masters в Риме
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев во вторник проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче второго круга турнира Masters ATP в Риме 3:6, 2:6. Соперники провели на корте 1 час 31 минуту.
Джокович - лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Карацев занимает в нем 35-е место.
Противником Джоковича в третьем круге станет победитель пары Ласло Дьере (Сербия, 58) - Станислас Вавринка (Швейцария, 361).
Призовой фонд соревнования составляет более 5,4 млн евро. Победитель получит более 830 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.