Хачанов вышел во второй тур теннисного турнира Masters в Риме
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над итальянцем Джулио Зеппиери в первом круге турнира серии Masters ATP, который проходит в Риме.
Хачанов выиграл матч со счетом 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 29 минут.
Россиянин занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Зеппиери - 227-е.
В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча между Пабло Карреньо-Бустой (Испания, 18) и Федерико Дельбонисом (Аргентина, 39).
Призовой фонд соревнования составляет более 5,4 млн евро. Победитель получит более 830 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.