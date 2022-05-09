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Хачанов вышел во второй тур теннисного турнира Masters в Риме

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над итальянцем Джулио Зеппиери в первом круге турнира серии Masters ATP, который проходит в Риме.

Хачанов выиграл матч со счетом 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 29 минут.

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Россиянин занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Зеппиери - 227-е.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча между Пабло Карреньо-Бустой (Испания, 18) и Федерико Дельбонисом (Аргентина, 39).

Призовой фонд соревнования составляет более 5,4 млн евро. Победитель получит более 830 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

теннис Рим Карен Хачанов
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