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Nike прекращает сотрудничество со "Спартаком" из-за санкций УЕФА

Nike прекращает сотрудничество со "Спартаком" из-за санкций УЕФА
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Компания Nike решила завершить сотрудничество с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

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"Компания Nike уведомила ФК "Спартак" о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне", - говорится в сообщении.

"Руководство коммерческого направления "Спартака" ведет работу по поиску нового поставщика экипировки", - подчеркивается в тексте обращения

Компания Nike была техническим спонсором "Спартака" с 2005 года.

В сезоне-2021/22 "Спартак" дошел до 1/8 финала Лиги Европы, однако из-за проводимой РФ спецоперации на Украине УЕФА отстранил московский клуб от дальнейшего участия в турнире. Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о решении не допустить российские клубы до участия в европейских клубных турнирах в рамках сезона-2022/23.

футбол ФК Спартак УЕФА Nike
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