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В ZASPORT заявили о готовности экипировать "Спартак"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина заявила, что компания готова сотрудничества с московским футбольным клубом "Спартак", который лишился технического спонсора в лице Nike.

"От представителей ФК "Спартак" у нас пока не было запроса о встрече и возможном сотрудничестве. Но мы готовы к диалогу", - приводит слова Задориной "Матч ТВ".

Задорина заявила, что ZASPORT сотрудничает с пляжным футбольным клубом "Спартак".

ZASPORT является официальным экипировщиком Олимпийской команды России.

Ранее ФК "Спартак" объявил, что компания Nike прекратила сотрудничество с клубом в связи с тем, что по решению УЕФА тот не сможет претендовать на участие в еврокубках в ближайшем сезоне.

футбол ФК Спартак
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