ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб ЦСКА (Москва) пробился в финал Единой лиги ВТБ, обыграв "Локомотив-Кубань" (Краснодар) в четвертом матче полуфинальной серии.
Игра в Краснодаре завершилась поражением хозяев со счетом 84:94 (30:17, 16:34, 17:25, 21:18).
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник краснодарцев Эррик Макколум, на счету которого 34 очка.
Счет в серии до трех побед - 3-1 в пользу ЦСКА, который в финале встретится с победителем противостояния "Зенит" (Санкт-Петеребург) - УНИКС (Казань).