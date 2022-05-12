Поиск

ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб ЦСКА (Москва) пробился в финал Единой лиги ВТБ, обыграв "Локомотив-Кубань" (Краснодар) в четвертом матче полуфинальной серии.

Игра в Краснодаре завершилась поражением хозяев со счетом 84:94 (30:17, 16:34, 17:25, 21:18).

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник краснодарцев Эррик Макколум, на счету которого 34 очка.

Счет в серии до трех побед - 3-1 в пользу ЦСКА, который в финале встретится с победителем противостояния "Зенит" (Санкт-Петеребург) - УНИКС (Казань).

баскетбол Единая лига ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дворкович выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии Forbes

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии Forbes

Nike прекращает сотрудничество со "Спартаком" из-за санкций УЕФА

Nike прекращает сотрудничество со "Спартаком" из-за санкций УЕФА

"Интер" обыграл "Ювентус" и стал восьмикратным обладателем Кубка Италии по футболу

"Интер" обыграл "Ювентус" и стал восьмикратным обладателем Кубка Италии по футболу

"Спартак" вышел в финал Кубка России по футболу, где сыграет с "Динамо"

"Спартак" вышел в финал Кубка России по футболу, где сыграет с "Динамо"

Младший сын Кости Цзю нокаутом выиграл второй бой на профессиональном ринге

Младший сын Кости Цзю нокаутом выиграл второй бой на профессиональном ринге

Electronic Arts прекращает 30-летнее сотрудничество с ФИФА

Electronic Arts прекращает 30-летнее сотрудничество с ФИФА

Вдова Льва Яшина умерла на 92-м году жизни

Рублев выбыл из теннисного турнира в Риме, уступив сербу Крайиновичу

Карацев уступил Джоковичу во втором круге теннисного турнира Masters в Риме

Карацев уступил Джоковичу во втором круге теннисного турнира Masters в Риме