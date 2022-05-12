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Волейболистки калининградского "Локомотива" вновь выиграли чемпионат России

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Женский волейбольный клуб "Локомотив" (Калининград) обыграл соперниц из екатеринбургской "Уралочки-НТМК" в пятом матче финальной серии чемпионата России.

Игра на площадке "Локомотива" завершилась со счетом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу калининградской команды.

Счет в серии до трех побед - 3-2 в пользу "Локомотива".

"Локомотив", таким образом, стал чемпионом страны. Серебряные медали получила "Уралочка-НТМК", бронзовые - "Динамо" (Москва), обыгравшее "Динамо-Ак Барс" (Казань) в серии за третье место (3:0).

"Локомотив" стал чемпионом второй раз подряд. Клуб, основанный в 2018 году, играл в финале третий раз - в своем первом сезоне команда завоевала серебряные медали. Самым титулованным клубом страны является "Уралочка-НТМК", в активе которой 14 титулов чемпионов страны.

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