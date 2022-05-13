Тренера ВК "Локомотив" призвали извиниться за термин "обезьяна" в отношении соперницы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Женский волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" ждет извинений от главного тренера калининградского "Локомотива" за неосторожную реплику, брошенную во время финального матча чемпионата России, заявила генеральный директор клуба из Свердловской области Валентина Огиенко.

Во время телетрансляции в прямом эфире попала установка наставника "Локомотива" Андрея Воронкова на тайм-ауте. В частности, одну из своих подопечных главный тренер "Локомотива" упрекнул словами в отношении игрока "Уралочки": "почему ты опять ловишь эту обезьяну?".

В "Уралочке" сочли, что оскорблена была кубинская волейболистка Айлама Монтальво, выступающая в этой команде.

"Позиция "Уралочки" предельно понятна. Мы считаем, что Андрей Воронков должен также публично на всю страну, как он сделал это во время тайм-аута финального матча, извиниться перед Айламой. Думаю, ВФВ (Всероссийская федерация волейбола – ИФ) должна обязательно рассмотреть этот момент и сделать какое-то дисциплинарное наказание", - приводит слова Огиенко "Чемпионат".

Как сообщалось в четверг, "Локомотив" обыграл соперниц из екатеринбургской "Уралочки-НТМК" в пятом матче финальной серии чемпионата России. Игра на площадке "Локомотива" завершилась со счетом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу калининградской команды.

Счет в серии до трех побед – 3-2 в пользу "Локомотива", который второй раз подряд стал чемпионом России.