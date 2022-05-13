Поиск

ЦСКА, "Динамо", "Зенит" и "Сочи" обжаловали в CAS отстранение от еврокубков

ЦСКА, "Динамо", "Зенит" и "Сочи" обжаловали в CAS отстранение от еврокубков
Фото: Christian Verheyen/Borussia Moenchengladbach via Getty Images

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Московские ЦСКА и "Динамо", петербургский "Зенит", а также ФК "Сочи" обжаловали в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение УЕФА не допустить российские футбольные клубы к участию в еврокубках, сообщает пресс-служба армейцев.

Спорт"Ничего нового: беспредел продолжается". Реакция на новые санкции к российскому футболу"Ничего нового: беспредел продолжается". Реакция на новые санкции к российскому футболуЧитать подробнее

"Информируем, что наш клуб, равно как и ещё три клуба РПЛ — "Зенит", "Динамо" и "Сочи" — подал в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение УЕФА от 2 мая 2022 года по отстранению российских клубов от еврокубков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы".

"Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден", - подчеркивается в тексте обращения.

"ПФК ЦСКА стремится играть в еврокубках и до последнего будет бороться за высокие места в чемпионате. Подача иска до окончания сезона связана с жесткими сроками обжалования отдельных решений УЕФА — 10 календарных дней", - отметили в столичном клубе.

В начале мая УЕФА объявил о решении не допустить российские клубы до участия в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне-2022/23.

"Зенит" уже обеспечил себе итоговое первое место в турнирной таблице и должен был в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. "Динамо", "Сочи" ведут борьбу за второе место, небольшие шансы на эту строчку сохраняются и у ЦСКА.

футбол УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сергей Ковалев победил Тервела Пулева единогласным решением судей

Россиянка Касаткина не смогла выйти в финал теннисного турнира WTA-1000 в Риме

Россиянка Касаткина не смогла выйти в финал теннисного турнира WTA-1000 в Риме

"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

Кремлев переизбран на пост президента Международной ассоциации бокса

"Вашингтон" с Овечкиным выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

"Вашингтон" с Овечкиным выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-1000 в Риме

Бой Мейвезера против Мура отменен из-за смерти президента ОАЭ

Бой Мейвезера против Мура отменен из-за смерти президента ОАЭ

Сборная США по хоккею победила Латвию на старте ЧМ

"Сент-Луис" с Тарасенко выбил "Миннесоту" с Капризовым из Кубка Стэнли

Дворкович выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ