ЦСКА, "Динамо", "Зенит" и "Сочи" обжаловали в CAS отстранение от еврокубков

Фото: Christian Verheyen/Borussia Moenchengladbach via Getty Images

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Московские ЦСКА и "Динамо", петербургский "Зенит", а также ФК "Сочи" обжаловали в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение УЕФА не допустить российские футбольные клубы к участию в еврокубках, сообщает пресс-служба армейцев.

"Информируем, что наш клуб, равно как и ещё три клуба РПЛ — "Зенит", "Динамо" и "Сочи" — подал в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение УЕФА от 2 мая 2022 года по отстранению российских клубов от еврокубков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы".

"Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден", - подчеркивается в тексте обращения.

"ПФК ЦСКА стремится играть в еврокубках и до последнего будет бороться за высокие места в чемпионате. Подача иска до окончания сезона связана с жесткими сроками обжалования отдельных решений УЕФА — 10 календарных дней", - отметили в столичном клубе.

В начале мая УЕФА объявил о решении не допустить российские клубы до участия в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне-2022/23.

"Зенит" уже обеспечил себе итоговое первое место в турнирной таблице и должен был в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. "Динамо", "Сочи" ведут борьбу за второе место, небольшие шансы на эту строчку сохраняются и у ЦСКА.