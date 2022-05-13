Бой Мейвезера против Мура отменен из-за смерти президента ОАЭ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Поединок американских боксеров Флойда Мейвезера и Дона Мура, который должен был пройти 14 мая в Дубае, отменен в связи со смертью президента ОАЭ Халифы ибн Заида Аль Нахайяна, сообщает TMZ.

Отмечается, что оба спортсмена изучают возможность проведения боя в другую дату.

Выставочный бой должен был пройти на вертолетной площадке небоскреба в Дубае. Планировалось, что он станет частью специальных мероприятий по боксу и ММА.

Президент ОАЭ умер в пятницу, в стране объявлен 40-дневный траур.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях 45-летний Мейвезер провел на профессиональном ринге 50 боев и все выиграл, в том числе 27 – нокаутом. У 42-летнего Мура 18 побед (2 – нокаутом) и одна ничья.