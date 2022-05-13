"Зенит" обыграл УНИКС и вышел в финал Единой лиги ВТБ, где сыграет с ЦСКА

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты петербургского "Зенита" вышли в финал Единой лиги ВТБ, обыграв казанский УНИКС в четвертом матче полуфинальной серии.

Поединок, который прошел в столице Татарстана в пятницу, завершился со счетом 69:75 (18:17, 19:23, 16:17, 16:18).

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник "Зенита" Лойд Джордан, набравший 22 очка.

Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу "Зенита". В финальной серии до четырех побед клуб из Санкт-Петербурга встретится с московским ЦСКА, который выиграл полуфинальную серию (3-1) у краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".

Первая финальная игра пройдет 20 мая на столичной арене ЦСКА "Мегаспорт".