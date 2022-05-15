Поиск

"Рубин" опустился в зону стыковых матчей, проиграв "Уралу" в матче РПЛ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU -- Футбольный клуб "Урал" (Екатеринбург) крупно обыграл казанский "Рубин" в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Екатеринбурге закончилась со счетом 3:0. Победу "Уралу" принесли дубль Эрика Бикфалви (23-я и 72-я минуты) и гол Олега Шатова (57).

"Рубин", проигравший третий матч подряд, опустился на 14-е место, у команды 29 очков. Команды, которые займут в чемпионате 13 и 14 места, сыграют за право остаться в РПЛ на следующий сезон в стыковых матчах против клубов, занявших в Футбольной национальной лиге четвертое и третье место соответственно.

"Урал" поднялся на 12-е место в таблице, набрав 30 очков.

В последнем, 30-м туре чемпионата "Рубин" сыграет с "Уфой", "Урал" встретится с тульским "Арсеналом". Все матчи 30-го тура пройдут 21 мая и начнутся одновременно.

Урал Рубин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сергей Ковалев победил Тервела Пулева единогласным решением судей

Россиянка Касаткина не смогла выйти в финал теннисного турнира WTA-1000 в Риме

Россиянка Касаткина не смогла выйти в финал теннисного турнира WTA-1000 в Риме

"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

Кремлев переизбран на пост президента Международной ассоциации бокса

"Вашингтон" с Овечкиным выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

"Вашингтон" с Овечкиным выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-1000 в Риме

Бой Мейвезера против Мура отменен из-за смерти президента ОАЭ

Бой Мейвезера против Мура отменен из-за смерти президента ОАЭ

Сборная США по хоккею победила Латвию на старте ЧМ

ЦСКА, "Динамо", "Зенит" и "Сочи" обжаловали в CAS отстранение от еврокубков

ЦСКА, "Динамо", "Зенит" и "Сочи" обжаловали в CAS отстранение от еврокубков

"Сент-Луис" с Тарасенко выбил "Миннесоту" с Капризовым из Кубка Стэнли