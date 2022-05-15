"Рубин" опустился в зону стыковых матчей, проиграв "Уралу" в матче РПЛ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU -- Футбольный клуб "Урал" (Екатеринбург) крупно обыграл казанский "Рубин" в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Екатеринбурге закончилась со счетом 3:0. Победу "Уралу" принесли дубль Эрика Бикфалви (23-я и 72-я минуты) и гол Олега Шатова (57).

"Рубин", проигравший третий матч подряд, опустился на 14-е место, у команды 29 очков. Команды, которые займут в чемпионате 13 и 14 места, сыграют за право остаться в РПЛ на следующий сезон в стыковых матчах против клубов, занявших в Футбольной национальной лиге четвертое и третье место соответственно.

"Урал" поднялся на 12-е место в таблице, набрав 30 очков.

В последнем, 30-м туре чемпионата "Рубин" сыграет с "Уфой", "Урал" встретится с тульским "Арсеналом". Все матчи 30-го тура пройдут 21 мая и начнутся одновременно.