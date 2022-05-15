Сборная Швеции победила Чехию на ЧМ по хоккею

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швеции нанесли поражение соперникам из национальной команды Чехии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Финляндии.

Результат встречи – 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) в пользу шведских хоккеистов.

Команды представляют группу B. Ранее в воскресенье Норвегия победила Великобританию – 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0), судьба встречи решилась в серии буллитов. Кроме того, сборная США взяла верх над Австрией, забросив победную шайбу в овертайме – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

После двух туров в этой группе лидируют Финляндия и Швеция (по 6 очков), далее идут США (5), Чехия (3), Норвегия (2), Австрия (1), Великобритания (1), Латвия (0).

В группе А программа второго тура завершилась матчем Швейцария – Дания. Победили швейцарские хоккеисты – 6:0 (1:0, 4:0, 1:0). Также в этот день Канада нанесла поражение Италии – 6:1 (1:1, 3:0, 2:0), а Франция выиграла у Казахстана – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

По 6 очков в этой группе набрали Швейцария и Канада, по 3 – Дания, Германия, Словакия, Франция. Италия и Казахстан очков не набрали.

ЧМ проходит без участия сборных России и Белоруссии, которые были отстранены по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россиян в группе А заменила Франция, белорусов в группе B - Австрия.

Чемпионат мира проходит в финских Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая.