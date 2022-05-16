В Казани запустят программу генетического отбора юных спортсменов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Казани в 2022 году запустят программу генетического отбора юных спортсменов, в ее рамках первыми пройдут диагностику физических данных сто учеников городских спортивных школ, сообщила мэрия города.

Чиновники объяснили, что рассчитывают с помощью программы отбирать кандидатов для занятий профессиональным спортом, поскольку современная диагностика позволяет выявить склонность детей к конкретным видам спорта и лучше их готовить к соревнованиям. Детям и их родителям эта диагностика позволит сэкономить время, необходимое для правильных тренировок, заявил через пресс-службу мэр Казани Ильсур Метшин.

Диагностикой займется медико-диагностический центр Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма (ПГУФКСиТ), который в 2021 году открылся в Центре гребных видов спорта.

"Родители уже с четырехлетнего возраста детей смогут узнать, к какому виду спорта предрасположен их ребенок, и составить полную диагностическую карту будущего спортсмена", - заявила главный врач медико-санитарной части научно-исследовательского института физической культуры и спорта ПГУФКСиТ Гульнара Янышева.

В центре также могут обследовать и взрослых спортсменов.