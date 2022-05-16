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"Матч ТВ" по ошибке вывел в прямой эфир лже-Дзюбу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Телеканал "Матч ТВ" в ходе шоу "Есть тема!" в прямом эфире в понедельник позвонил на номер нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Артема Дзюбы и получил несколько ответов. В конце эфира автор звонка, ведущий шоу Антон Анисимов признал, что собеседником оказался не Дзюба, а некто неизвестный.

Во время телефонного разговора журналист поинтересовался, какое его собеседника ждет ближайшее будущее. Вопрос был задан в контексте того, где Дзюба продолжит карьеру (контракт с "Зенитом" истекает ближайшим летом). На это был получен ответ: "Будущее будет светлое и прекрасное". На вопрос "в каком клубе оно будет?", собеседник ответил: "Не знаю. Наверное, по боям без правил M-1".

Примерно через 25 минут Анисимов сообщил, что Дзюба поменял номер телефона. "Как я понимаю, с нами не Дзюба разговаривал, а какой-то другой человек, который за Артема выдал неверную информацию".

33-летний Дзюба играет в "Зените" с 2015 года, по четыре раза в его составе выиграл чемпионат и Суперкубок России, два раза - Кубок России.

Как сообщалось, в услугах Дзюбы заинтересована сербская "Црвена Звезда".

футбол Артем Дзюба Матч ТВ
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