Продажа "Челси" осложнилась из-за долга клуба Абрамовичу

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Продажа лондонского футбольного клуба "Челси" консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли осложнилась из-за условий погашения долга клуба перед владельцем Романом Абрамовичем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как сообщалось, в начале мая группа собственников во главе с Тоддом Боэли, его компанией Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом договорилась о покупке "Челси" за 4,25 млрд фунтов ($5,2 млрд). Из указанной суммы инвестиций 2,5 млрд фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, а 1,75 млрд фунтов новые владельцы вложат в развитие клуба.

Сделка должна пройти процедуру одобрения правительством Великобритании. Тем временем между правительством и Абрамовичем возникли разногласия по поводу долга клуба в размере около 1,6 млрд фунтов, говорят источники.

Ранее российский бизнесмен заявил, что он не будет требовать погашения выданных им ранее кредитов и направит указанные средства на благотворительность. Однако стороны не могут договориться по поводу деталей этого процесса.

Новые собственники не собираются отказываться от покупки лондонского клуба, отметили источники. Они стремятся закрыть сделку до 31 мая, когда истекает лицензия "Челси"; если этого не случится и лицензия не будет продлена, то существует риск, что команда не сможет принять участие в следующем сезоне Английской премьер-лиги.

Абрамович ранее подпал под санкции, введенные многими странами в качестве ответа на действия России на территории Украины. В связи с этим он был вынужден выставить "Челси" на продажу, уступив весь контроль над сделкой правительству Великобритании. О том, что он продает клуб, бизнесмен объявил 2 марта.

Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году. За этот период "пенсионеры" пять раз становились чемпионом Англии и дважды выигрывали Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также становились обладателем Кубка Англии (5 раз), Кубка Английской лиги (3), Суперкубка Англии (2) и Суперкубка УЕФА (1).