"Спартак" презентовал издание, посвященное 100-летию клуба

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Презентация официального издания к 100-летию московского футбольного клуба "Спартака" состоялась в российской столице во вторник.

"В нашем музее есть интерактивная книга, где отражены 20 главных рекордов "Спартака". Так как нашей команде исполнилось 100 лет, я дополнил эту книгу с помощью наших ветеранов", - сказал директор музея футбольного клуба Алексей Матвеев на пресс-конференции.

"Было много споров вокруг даты. Надо разделять: 1922-й - это год создание команды, а 1935 год - создание Общества "Спартак", в этот год команда узаконила свое имя. Кстати, "Промкооперация" (предшественник "Спартака" - ИФ) была переименована в "Спартак" еще в 1934 году. Лично я отмечал бы обе даты", - рассказал он.

Коллекционное издание содержит информацию о главных вехах, а также статистическую информацию клуба в период с 1922 по 2022 год.

Книгу выпустило в свет издательство "Бомбора".

"Спартак" отметил 100 лет с момента своего образования 18 апреля.

"Спартак" является десятикратным чемпионом России, 12 раз выигрывал чемпионат СССР, десять раз становился триумфатором Кубка СССР и трижды брал Кубок России.