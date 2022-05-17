На ралли "Шелковый путь" в 2022 году выступят гонщики четырех стран

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Представители четырех стран примут участие в ралли "Шелковый путь" в 2022 году, заявил руководитель ралли Владимир Чагин.

"В этом году на старт выйдут спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана и Туркменистана. Мы на связи с гонщиками из других стран, они заверяют нас в искренней любви и дружбе, но, к сожалению, в этом году принять участие в гонке не смогут", - сказал Чагин на пресс-конференции во вторник.

"Впервые караван нашего ралли пройдет на территории Северного Кавказа. Маршрут проложен по республике Дагестан и Чеченской республике. Грозный встретит караван гонки на автодроме мирового уровня, где мы разобьем наш лагерь", - отметил он.

Ралли стартует 6 июля в Астрахани, финиширует 16 июля в Москве. Весь маршрут будет проходить исключительно по территории РФ.