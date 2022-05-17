Березуцкий не подтвердил сведения о скором уходе из ЦСКА

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Алексей Березуцкий не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы намерен покинуть команду.

"Уход из клуба? Не читайте российские газеты", - приводит слова Березуцкого "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что после проигранного матча 29-го тура с "Краснодаром" (0:1) Березуцкий попросил руководство клуба освободить его от должности по окончании сезона.

Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА летом 2021 года. За тур до финиша чемпионата России команда занимает пятое место в турнирной таблице.