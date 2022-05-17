Рекордное число участников выйдет на старт всероссийского полумарафона Забег.РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Более 120 тыс. человек одновременно выйдут на старт полумарафона Забег.РФ в 85 регионах России, сообщается в релизе организаторов проекта.

"В 2022 мы планируем вывести на старт самое большое количество участников, а также сделать самый большой онлайн-забег в нашей стране. В предыдущие два года разные события не позволяли нам стартовать в том количестве, в котором хотелось бы", – заявила руководитель Лиги Героев Ксения Шойгу.

Организаторы предлагают четыре дистанции на выбор: 1, 5, 10 или 21,1 км. Стать участником может любой желающий от 6 лет.

"В рамках Забега.РФ пройдёт традиционная битва за звание беговой столицы России. Так, в 2017 и 2018 ею стала Казань, в 2019 – Владивосток, в 2020 – Нижний Новгород, в 2021 – Санкт-Петербург. Беговая столица определяется по трем критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников Забега.РФ к общему населению города, средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет", - говорится в сообщении.

Полумарафон будет показан в прямом эфире на федеральном канале "Матч ТВ". Трансляции будут вестись из 10 городов России.

"Мы видим, что происходит с нашим спортом в мире, и нужно поддержать наших сограждан, чтобы как можно больше людей занимались спортом, увлекались бегом. Основная трансляция будет из Москвы, но в течение всего эфира будем включаться из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и других городов", – заявил генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Александр Тащин.

Для тех, кто не сможет выйти на старт в соответствующее время, организаторы подготовили онлайн-формат забега, который проходит с 9 по 25 мая 2022 года.

"Для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте, выбрать город и дистанцию, загрузить свои результаты с трекера или беговых часов в личный кабинет и ждать заветную медаль финишёра", - сообщили организаторы.