США призвали Россию допустить консула к арестованной американке Грайнер

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Джон Салливан призвал российскую сторону обеспечить консульский доступ к арестованной в России американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

"Власти РФ отказали посольству США в посещении гражданки США Бриттни Грайнер в третий раз в течение месяца. Это неприемлемо. Мы призываем МИД РФ обеспечить своевременный консульский доступ в соответствии с внутренними и двусторонними обязательствами России", - приводятся слова американского посла в соцсетях посольства США.

Ранее Химкинский суд продлил арест Грайнер до 18 июня.

Грайнер играла за сборную США и в ее составе становилась олимпийской чемпионкой в 2016 и 2020 годах. С 2015 года она выступает за екатеринбургский клуб УГМК.

5 марта Федеральная таможенная служба сообщила, что еще в феврале Грайнер задержали в "Шереметьево", поскольку в ее ручной клади собака учуяла вейпы с гашишным маслом. Спортсменку арестовали.